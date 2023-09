Milan-Verona, arbitra Marchetti: il precedente, polemico, con i rossoneri

Detta così, magari, non sembra nulla di speciale, ma i più attenti ricorderanno quel match che fu pesantemente influenzato da un fallo di mano di Udogie. Siamo sul risultato di 1-0, il Milan è in vantaggio grazie ad un gol di Leao ma i rossoneri non stanno giocando bene, tutt'altro. L'Udinese quindi parte alla ricerca del pareggio e lo trova, grazie proprio ad Udogie. Il problema, però, sta nel fatto che il terzino, ora al Tottenham, aveva ribadito il pallone in rete con la mano.

La stessa esultanza di Udogie non sembrava molto convinta, presumiamo che anche lui pensasse che, di lì a poco, l'arbitro Marchetti avrebbe annullato il gol. Eppure, il direttore di gara non lo fece, convalidando la rete e facendo scoppiare mille polemiche. Insomma, non proprio il precedente migliore per tornare a San Siro. LEGGI ANCHE: Sabatini: "Quello di Leao un atto di vanità calcistica" >>>

