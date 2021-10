Milan-Verona 3-2, Castillejo è MVP della partita | Serie A News

Samu Castillejo votato dai tifosi rossoneri miglior giocatore di Milan-Verona 3-2, partita dell'8° turno della Serie A 2021-2022. Il motivo

Samu Castillejo votato dai tifosi rossoneri come miglior giocatore (MVP) di Milan-Verona 3-2 , partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022 . Qui di seguito, nel comunicato ufficiale pubblicato su 'acmilan.com', la motivazione del riconoscimento per il numero 7 iberico.

"Lacrime liberatorie, di gioia dopo la sofferenza. Fino a ieri sera Castillejo aveva giocato solo un minuto in stagione, ad agosto in casa col Cagliari. Sempre a San Siro, Samu ha avuto la sua chance con l'Hellas Verona. E l'ha colta al volo, da grande professionista e da uomo squadra. Entrato all'inizio della ripresa, ha messo la sua firma indelebile sulla rimonta del Milan: da 0-2 a 3-2, conquistando il rigore del pareggio e crossando il pallone della vittoria deviato nella propria porta da Günter. Una grande prestazione, apprezzata dai tifosi che lo hanno votato migliore in campo (MVP) con il 70% delle preferenze; davanti a Leão, Giroud e Calabria.