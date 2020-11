Milan-Verona 2-2: numeri, curiosità e statistiche della gara | Serie A News

Milan-Verona 2-2, tutte le statistiche del match di San Siro

MILAN-VERONA ULTIME NEWS (fonte: acmilan.com) – Un pareggio nel recupero che evita una sconfitta-beffa, ma che non può piacere.

A San Siro, in occasione di Milan-Verona, i rossoneri meritavano molto di più ma episodi, errori e sfortuna hanno costretto al 2-2 finale.

Comunque, un punto guadagnato quasi allo scadere che permette al Milan di rimanere da solo in vetta alla classifica. Vediamo i principali numeri dopo l’esito della 7^ giornata di Serie A.

1 – Il Milan ha pareggiato quattro delle ultime cinque gare a San Siro contro il Verona in Serie A (1V).

2 – I rossoneri hanno eguagliato la loro seconda miglior striscia realizzativa nella storia della Serie A: 27 partite di fila nel 1949.

3 – Milan-Verona è il primo match di Serie A a vedere due autogol nel primo tempo da Atalanta-Inter nel gennaio 2016.

4 – Il Milan ha beneficiato di tre autogol nel 2020 in Serie A, tutti arrivati dalla ripresa post-lockdown.

5 – I rossoneri sono andati in svantaggio in una gara di questo campionato dopo aver aperto le marcature in tutte le precedenti sei partite.

6 – Il Milan non subiva due gol entro i primi venti minuti di gioco in una partita di Serie A dal gennaio 2017, in casa, contro il Napoli.

7 – Zlatan Ibrahimović è diventato il primo giocatore del Milan ad andare a segno in sette presenze consecutive in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA DI IBRAHIMOVIĆ >>>