Milan-Venezia, Gabbia: “Gol, tifosi, Pavlovic e Champions: vi dico che …”

Su Milan-Liverpool di martedì in Champions League: "È l'inizio di un percorso in Champions, siamo contenti e carichi. Affrontiamo una squadra molto molto forte, dobbiamo scendere in campo con l'atteggiamento giusto. Martedì sera noi, con lo stadio, faremo il massimo per vincere".