Milan-Udinese, il dato finale su spettatori e incasso | Serie A News

Che sia Serie A o Champions League, per il pubblico rossonero non fa alcuna differenza. E, come al solito, non delude mai. Anche questa, in occasione della 11^ giornata della Serie A 2023-2024. Una partita importante, questo Milan-Udinese per il Diavolo, perché arriva dopo un pareggio subito in rimonta in casa del Napoli e, prima ancora, due sconfitte consecutive in campionato e Champions contro Juventus e PSG.