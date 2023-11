Milan-Udinese, la chiave della gara: il contributo della fascia sinistra

(fonte: acmilan.com) Ripartire da San Siro e dalle proprie certezze. I rossoneri ritrovano il pubblico di casa per la sfida di sabato con l'Udinese, viatico fondamentale per ritrovare in primis la vittoria. E per rilanciarsi in vista dei prossimi impegni. I friulani del nuovo allenatore Cioffi hanno bisogno di punti e di fiducia. E cercano nella gara contro di noi un punto di partenza per risalire. Ecco alcune chiavi di lettura per affrontare i friulani a San Siro.