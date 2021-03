Milan-Udinese 1-1: le condizioni di Tonali | Serie A News

Milan-Udinese 1-1: sospiro di sollievo per Tonali?

Sandro Tonali, classe 2000, è uscito all’intervallo di Milan-Udinese, gara poi pareggiata 1-1 a ‘San Siro‘ dai rossoneri, a causa di una contrattura al flessore destro. Al suo posto è entrato Soualiho Meïte. Il centrocampista ex Brescia, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è stato sostituito in via precauzionale in vista dei prossimi impegni di Serie A ed Europa League. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri >>>