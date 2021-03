Milan-Udinese 0-0: problemi per Tonali

Il centrocampista rossonero Sandro Tonali, nell’intervallo di Milan-Udinese ha lasciato il suo posto in campo al francese Soualiho Meïte. Qualche problema muscolare, infatti, per l’ex Brescia accusato nel finale della prima frazione di gioco. Non è decisamente un’annata fortunata per i rossoneri di Stefano Pioli. Segui qui il live testuale del secondo tempo del match di ‘San Siro’ tra Milan e Udinese >>>