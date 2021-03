Diretta Milan-Udinese: segui con noi il match dei rossoneri | LIVE NEWS

Leggi qui le parole di Brahim Díaz, che oggi giocherà titolare da trequartista nel 4-2-3-1 di Pioli, ai microfoni di ‘Milan TV‘.

Tra poco le dichiarazioni dei protagonisti nel pre-partita ai microfoni di ‘Milan TV‘ e ‘DAZN‘, che farà vedere Milan-Udinese in diretta ed in esclusiva.

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo Milan e Udinese. Vediamo le scelte definitive dei due tecnici, Stefano Pioli e Luca Gotti.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Díaz, Rebić; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Calabria, Dalot, Gabbia, Tomori, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Hauge. Allenatore: Pioli.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becão, Bonifazi, Nuytinck; Molina, de Paul, Arslan, Makengo, Zeegelaar; Pereyra, Nestorovski. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Samir, Ouwejan, De Maio, Stryger Larsen, Walace, Mićin, Deulofeu, Braaf, Forestieri, Llorente, Okaka. Allenatore: Gotti.

Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti a ‘San Siro‘ dove tra poco, alle ore 20:45, si disputerà Milan-Udinese, gara della 25^ giornata di Serie A, turno infrasettimanale di campionato. Restate con noi per non perdervi il live testuale della partita dei rossoneri, alla caccia del primo posto in classifica dell’Inter!

