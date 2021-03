Milan-Udinese, Nestorovski: “Do sempre il 100%, vediamo come va”

Milan-Udinese, le dichiarazioni di Nestorovski nel pre-partita

Il giocatore bianconero Ilija Nestorovski, macedone classe 1990, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Udinese, gara della 25^ giornata di Serie A in programma alle ore 20:45 a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni: "Dopo la Fiorentina c'è stato un solo giorno di allenamento, ma io do sempre il 100%. Voglio mettere in difficoltà il Mister, vediamo come va oggi".