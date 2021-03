Milan-Udinese, Massara: “Tomori e Calhanoglu, la situazione. Ibra è grande”

Milan-Udinese, le dichiarazioni di Maldini nel pre-partita

Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ prima di Milan-Udinese, gara della 25^ giornata di Serie A in programma alle ore 20:45 a ‘San Siro‘. Ecco le sue dichiarazioni.

Sul match

“E’ una gara delicata, contro una squadra forte e solida. Ci aspettiamo delle risposte per vedere se siamo tornati sul nostro cammino”.

Su Tomori

“Ha dimostrato di essere forte, si è integrato bene e siamo convinti delle sue qualità. C’è un diritto di riscatto elevato e valuteremo ma siamo molto soddisfatti di lui”.

Su Calhanoglu

“La presenza del giocatore in sede è un segnale ma parliamo molto con lui anche a Milanello. Stiamo parlando con il suo agente e non solo per trovare un accordo. In questo momento dobbiamo ringraziare la proprietà che sta facendo sforzi notevoli per raggiungere un’intesa. Speriamo di celebrarla presto”.

Sull’infortunio di Ibra

“Vedremo se dovrà stare fuor così a lungo. Siamo tutti dispiaciuti non solo per li. Questa è una stagione logorante e dobbiamo temer conto degli infortuni. Abbiamo un organico forte”.

Su Ibra a Sanremo

“Ieri sera abbiamo visto la partita, ma abbiamo visto i resoconti di oggi e pare si sia divertito ed è stato grande anche sul palco di Sanremo”.

