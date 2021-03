Milan-Udinese, Marino: “Chi non sarebbe felice se non gioca Ibrahimovic”

Milan-Udinese, le dichiarazioni di Marino nel pre-partita

Il dirigente bianconero Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ prima di Milan-Udinese, gara della 25^ giornata di Serie A in programma alle ore 20:45 a ‘San Siro‘. Ecco le sue dichiarazioni: “Vogliamo tutti vicini da qui alla fine del campionato, ma a sorpresa potremmo anche schierare qualcuno degli acciaccati. Non siamo cambiati tanto rispetto all’andata, quando senza la magia di Ibra sarebbe finita pari. Noi avevamo creato di più e il pareggio era giusto. Poi a gennaio non abbiamo stravolto. Chi è che non è contento se non gioca Ibrahimovic… Però il Milan ha dei giocatori che se subentrano non sono pinco pallino…” Segui LIVE il match con la nostra diretta testuale >>>