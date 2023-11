Milan-Udinese 0-1: la sblocca Pereyra su rigore | Serie A News

Roberto Pereyra porta in vantaggio gli ospiti in Milan-Udinese a 'San Siro'. Calcio di rigore perfetto del 'Tucu' a spiazzare Mike Maignan

Doccia gelata per il Milan di Stefano Pioli, a 'San Siro', contro l'Udinese di Gabriele Cioffi in occasione della partita della 11^ giornata della Serie A 2023-2024 in corso. Yacine Adli, entrato nell'intervallo al posto di Rade Krunić, alle prese con un fastidio muscolare, stende Festy Ebosele in area rossonera infatti poco dopo l'ora di gioco. L'arbitro Juan Luca Sacchi fischia il calcio di rigore, confermato anche dal V.A.R.. Dal dischetto, al 62', si presenta Roberto Pereyra: piatto dell'argentino, pallone da una parte, Mike Maignan dall'altra e Milan-Udinese 0-1. Segui qui il LIVE testuale del match Milan-Udinese da 'San Siro' >>>