Milan-Udinese 0-1: fischi copiosi e solo otto calciatori sotto la Curva Sud

Il Milan di Stefano Pioli ha perso, 0-1 , a 'San Siro' anche contro l' Udinese di Gabriele Cioffi . Per i rossoneri è la seconda sconfitta interna consecutiva in campionato dopo quella contro la Juventus , la terza nelle ultime quattro partite totali considerando anche la Champions League .

Milan-Udinese 0-1, figuraccia a 'San Siro' e giù fischi per il Diavolo

Un momento nero per il Diavolo, che si è inchinato al cospetto di una squadra, quella bianconera, ancora a secco di vittorie in Serie A. Ai fischi copiosi dello stadio al termine del primo tempo hanno fatto seguito, poi, quelli - copiosi - piovuti dall'intero pubblico rossonero, in particolare dalla Curva Sud Milano, alla fine della partita.