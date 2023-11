Milan-Udinese 0-0 al 45′: alla pausa tra i fischi di San Siro | Serie A News

Al 32' si accende Leão. Riceve palla sulla sinistra, prende velocità, punta l'area di rigore e vi entra superando di slancio due difensori friulani. La sua conclusione di destro, però, per quanto forte è sbilenca e termina quasi in curva. Due minuti più tardi è ancora Milan, che prova ad alzare i giri del motore. Conclusione mancina da fuori area di Yunus Musah , si distende sulla sua sinistra Silvestri e respinge con i pugni.

Al 36' uno dei giocatori più attesi tra gli ospiti, Lazar Samardzic, si libera al tiro a giro di sinistro dal limite dell'area di rigore del Diavolo, ma spara alto. Il Milan, incerottato, lento e compassato fatica a trovare spazi. Al 38', però, sul suggerimento di Leão, per poco Alessandro Florenzi - in area piccola bianconera - non arriva al tap-in vincente a tu per tu con Silvestri. Controllo palla errato del terzino rossonero e occasione che sfuma.