Milan-Udinese 0-1, vergogna! Una prestazione senza senso | VIDEO

Il Milan di Stefano Pioli ha perso, 0-1, a 'San Siro' contro l'Udinese di Gabriele Cioffi. Decisivo un calcio di rigore - dubbio - realizzato da Roberto Pereyra al 62'. Seconda sconfitta consecutiva in casa per i rossoneri in campionato, terza nelle ultime quattro partite complessive considerando la Champions League. Un momento nero, per il Diavolo, riassunto nel video qui di seguito al termine di una delle gare più brutte dell'ultimo periodo.