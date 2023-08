Milan-Torino, Ricci: “Siamo mancati di personalità. Dobbiamo lavorare”

Il Milan vi ha sovrastato. Potevate fare meglio? "Bisognava fare qualcosa in più. L'avevamo preparata in un modo. Poi quello che prepari è fine a sé stesso se non ci abbini concentrazione e umiltà. Perché soprattutto contro squadre del genere paghi tanto gli errori. Sappiamo che sono più forti di noi individualmente ma non ci dobbiamo abbattere e dobbiamo lavorare".