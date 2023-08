Milan-Torino 4-1, Pulisic votato MVP della partita | Serie A News

(fonte:acmilan.com) - Aveva convinto a Bologna, si è ripetuto a San Siro, lasciando a bocca aperta gli oltre 72mila spettatori. Christian Pulisic, maglia numero 11 sulle spalle (non la più banale!), sale a quota 2 gol in Serie A: con il Torino segna al termine di una pregevole azione a tutto campo con l'amico ed ex compagno al Chelsea Loftus-Cheek. La sua partita però non si ferma qui, e si riempie di giocate di qualità, accelerazioni palla al piede, tocchi raffinati e corse a tutto campo.

L'impatto si stima anche in numeri: se all'esordio a Bologna era stato il primo statunitense a segnare al debutto in Serie A, la rete di San Siro lo fa diventare il quinto giocatore a segnare in entrambe le sue prime due presenze con il Milan in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Oliver Bierhoff, Andriy Shevchenko, Mario Balotelli e Jérémy Ménez.

Spesso cercato, si fa trovare, cerca il dialogo con i compagni - vedi la combinazione con Leão e Giroud a inizio ripresa - e non si risparmia. Resta in campo 90', si assume il compito non facile di sbloccare il risultato e gioca sempre a testa alta, con personalità. Tante cose che si vedono racchiuse nell'azione del primo gol: riceve da Tomori e riparte, apre per Loftus-Cheek ma non ferma la corsa, facendosi trovare pronto a rimorchio per segnare.

Lo stadio applaude, lui sorride. Per la seconda partita consecutiva segna e viene votato MVP con un plebiscito, il 52% delle preferenze davanti a Theo e Oli. E in chiusura, la gioia del primo coro per lui: "Oooooh, Christian Pulisic...". Avanti così Chris!