Milan-Torino, i precedenti di Pioli contro i granata

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico del Milan, affronta questa sera il Torino (QUI LE FORMAZIONI UFFICIALI) per la sedicesima volta in carriera. I precedenti dicono che l’allenatore emiliano ha vinto contro i granata sette volte, pareggiando in sei occasioni e perdendo solo due partite.

