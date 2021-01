Milan-Torino, 10 curiosità e statistiche sul match di San Siro

MILAN NEWS – Il primo atto di un doppio confronto ravvicinato. Prima la Serie A, questa sera alle 20.45, e poi la Coppa Italia, martedì 12 gennaio alla stessa ora. Concentriamoci però sul primo appuntamento, valido per la 17° giornata di campionato: a San Siro si gioca Milan-Torino, avviciniamoci al calcio d’inizio con le principali statistiche e curiosità.

PRECEDENTI

1- Sono 148 i precedenti in A tra Milan e Torino (60 successi rossoneri, 55 pareggi, 33 successi granata).

2- Il Milan è rimasto imbattuto in 23 delle ultime 25 gare di campionato contro il Torino, ma i due ko sono arrivati nelle ultime cinque sfide tra le due squadre.

3- Il Milan è imbattuto da 24 gare casalinghe contro il Torino in Serie A: l’ultima vittoria esterna dei granata in campionato risale a marzo 1985.

STATO DI FORMA

4- Il Milan ha ottenuto 37 punti nelle prime 16 giornate di questo campionato: a questo punto della stagione, solo nel 2003/04 i rossoneri hanno fatto meglio nell’era dei tre punti a vittoria (39 punti, torneo chiuso con il titolo di Campione d’Italia).

STATISTICHE GENERALI

5- Il Milan va in gol da 36 partite consecutive in Serie A, record per i rossoneri nella competizione. Solo l’Atalanta (14), inoltre, ha mandato in rete più giocatori di Milan e Torino (13 entrambe).

6- Solo l’Udinese (zero) ha perso meno punti del Milan (due) una volta avanti nel punteggio in questo campionato.

FOCUS GIOCATORI

7- Tra i giocatori militanti attualmente in Serie A, Franck Kessie è quello che ha disputato più gare (23) in questa stagione considerando tutte le competizioni.

8- Davide Calabria ha vinto 35 contrasti nella Serie A 2020/21, almeno 10 in più di qualsiasi altro giocatore. Calabria è anche il più giovane difensore italiano ad avere segnato almeno due reti in questo campionato.

9– Tra i portieri con almeno 10 presenze in questo campionato, solo Marco Silvestri (76.2%) vanta una percentuale di parate superiore a Gianluigi Donnarumma (72.4%).

ALLENATORI

10- Stefano Pioli ha vinto sette delle 15 partite di Serie A allenate contro il Torino (6N, 2P).

Fonte: acmilan.com