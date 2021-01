Milan-Torino, i convocati di Pioli: ci sono Ibra e Calhanoglu | Serie A News

Milan-Torino, l’elenco dei convocati di Pioli

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – Stefano Pioli (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA), tecnico rossonero, ha diramato da pochi minuti la lista dei convocati per Milan-Torino.

La gara, come noto, è in programma alle ore 20:45 di stasera, sabato 9 gennaio, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro, Milano e sarà valida per la 17^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021.

Il Milan di Pioli arriva all’appuntamento da primo in classifica, con 37 punti, frutto di 11 vittorie, 4 pareggi ed una sconfitta in 16 giornate. Il Torino di Marco Giampaolo, invece, è quartultimo, con 12 punti, frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte in 16 gare fin qui disputate in questo torneo.

Milan-Torino, che sarà diretta dall’arbitro Fabio Maresca di Napoli, lo scorso 17 febbraio 2020 è terminata 1-0 per il Diavolo. Decisivo, allora, un gol, al 25′, siglato dall’attaccante croato Ante Rebić su preciso assist, dalla destra, dell’esterno offensivo spagnolo Samu Castillejo.

Il Milan si presenta all’appuntamento contro il Torino con le assenze di Matteo Gabbia, Ismaël Bennacer, Alexis Saelemaekers e di Zlatan Ibrahimović, infortunati. Rientra, però, Sandro Tonali dopo la squalifica. C’era attesa, invece, per capire se Hakan Çalhanoğlu, uscito più che malconcio dalla gara contro la Juventus, sarebbe stato inserito nella lista dei calciatori a disposizione per stasera.

Leggiamo insieme, dunque, l’elenco dei calciatori a disposizione di Pioli per il match contro i granata di Giampaolo, ex tecnico del Milan per 7 sette giornate nella passata stagione (3 vittorie e 4 sconfitte).

Milan-Torino, i convocati di Pioli per il match di ‘San Siro’

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández;

CENTROCAMPISTI: Brahim Díaz, Çalhanoğlu, Castillejo, Frigerio, Hauge, Kessie, Tonali

ATTACCANTI: Colombo, R. Leão, D. Maldini, Ibrahimović, Olzer.

