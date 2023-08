Milan-Torino, Giroud: “Compatibile con Leao e Pulisic. Sul mio vice …”

Sul Milan con più armi rispetto il 2022-2023 : “Possiamo competere e fare bene in Champions League, in Serie A e anche in Coppa Italia. Abbiamo tante qualità con questi giovani giocatori che abbiamo preso. Abbiamo tante soluzioni”.

Su com'è giocare con Rafael Leao e Christian Pulisic: “Penso che siamo proprio compatibili, complementari. Nel senso che uno va in profondità, l’altro piace avere la palla nei piedi, ci piace fare l’uno-due. Ci sono ancora alcune cose da perfezionare, ma si vede che ci divertiamo sul campo. Ma non solo noi tre, con tutti. Non mi piace tanto giocare contro questa squadra, uomo contro uomo a tutto campo, è difficile per me. Ma stasera l’abbiamo gestita bene”.