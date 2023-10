Milan, le ultime sugli infortunati: presto il rientro in gruppo

Come riportato da TMW, Rade Krunic, Ruben Loftus-Cheek e Pierre Kalulu stanno recuperando la condizione. Ottime notizie per il Milan

Il Milan si sta preparando per la partita di domenica sera contro la Juventus. Pioli dovrebbe recuperare alcune pedine fondamentali. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Rade Krunic, Ruben Loftus-Cheek e Pierre Kalulu stanno recuperando la condizione con un lavoro specifico di riatletizzazione sul campo. Tutto secondo programma e nei prossimi giorni dovrebbero rientrare in gruppo. Sia Tijjani Reijnders che Rafael Leao rientreranno oggi a Milano dopo aver disputato le gare rispettivamente con Olanda e Portogallo ma saranno a Milanello da giovedì. LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan monitora Maguire. Ecco la voce inglese