PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Taveri: “Il Milan non ha mai fatto il salto di qualità. Leao? Ennesima stagione fallimentare. Su Allegri…”

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Taveri: “Il Milan non ha mai fatto il salto di qualità. Leao? Ennesima stagione fallimentare. Su Allegri…”

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Mino Taveri così sulla prestazione di Leao e compagni contro il Napoli: il giornalista di 'SportMediaset' analizza il momento di forma del Milan
Redazione PM

La sconfitta del Milan contro il Napoli di Antonio Conte ha fatto riemergere la polvere che la vittoria contro il Torino aveva nascosto sotto il tappeto. Il giornalista Mino Taveri ha commentato il momento di forma dei rossoneri ai microfoni di 'SportMediaset'. Ecco, di seguito, il suo intervento al termine del match dello 'Stadio Diego Armando Maradona'.

Sulla stagione del Milan: "Il Milan si è sempre rifugiato dietro al pragmatismo di Allegri. Alla lunga però questo non paga e il salto di qualità il Milan non l'ha mai fatto. L'attacco è un problema: ha segnato 47 gol, 24 in meno dell'Inter, e nessun attaccante è in doppia cifra".

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Su Leao: "E poi siamo davanti ad un'altra stagione fallimentare di Leao. Inoltre il Diavolo non ha saputo cavalcare l'onda positiva dopo la vittoria nel derby di ritorno visto che poi sono arrivate tre sconfitte. Il Milan poteva sfruttare meglio il successo contro l'Inter".

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