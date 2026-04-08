La sconfitta del Milan contro il Napoli di Antonio Conte ha fatto riemergere la polvere che la vittoria contro il Torino aveva nascosto sotto il tappeto. Il giornalista Mino Taveri ha commentato il momento di forma dei rossoneri ai microfoni di 'SportMediaset'. Ecco, di seguito, il suo intervento al termine del match dello 'Stadio Diego Armando Maradona'.

Sulla stagione del Milan: "Il Milan si è sempre rifugiato dietro al pragmatismo di Allegri. Alla lunga però questo non paga e il salto di qualità il Milan non l'ha mai fatto. L'attacco è un problema: ha segnato 47 gol, 24 in meno dell'Inter, e nessun attaccante è in doppia cifra".