Milan, la curiosa statistica sugli infortuni: c’è un primato condiviso

Il Milan condivide (scopriamo con chi!) il primo posto in una particolare classifica legata agli infortuni in Serie A

La classifica delle squadre con più infortuni

Secondo quanto riferito da Sportweek, da agosto ad oggi gli infortuni muscolari in Serie A sono ben 124. In vetta alla graduatoria si piazzano Milan e Spezia, che condividono il primato con 12 guai fisici a testa. Seguono a ruota Juventus a 10 e Fiorentina a 9, mentre la Roma e la Lazio si trovano rispettivamente a 7 e 6. In chiusura, per quanto riguarda le big, abbiamo Atalanta e Inter a 5 e il Napoli a 4. Milan, Bakayoko non al top della condizione: le ultime.