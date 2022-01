Milan-Spezia 1-2, il Codacons: “Partita da ripetere” | Serie A News

Il Codacons ha chiesto formalmente di rigiocare Milan-Spezia, partita sul cui esito ha inciso l'errore dell'arbitro Marco Serra nel recupero

Daniele Triolo

Il Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ha annunciato che presenterà una diffida alla F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) con richiesta della ripetizione della partita Milan-Spezia 1-2 per l'errore commesso dall'arbitro Marco Serra che ha ribaltato le sorti del match.

"Si tratta senza dubbio alcuno, di un errore tecnico clamoroso. Certamente commesso in buona fede dall’arbitro Serra, come testimoniato anche dalla reazione in campo del Direttore di gara che si è immediatamente scusato con i giocatori rossoneri, i quali, Ante Rebić tra tutti, hanno dimostrato enorme sportività nei suoi confronti. Ma che purtroppo ha finito con il condizionare enormemente la partita", ha detto Marco Donzelli, Presidente del Codacons.

"Secondo quanto previsto - scrive il Codacons nella sua nota ufficiale - è possibile la ripetizione dell’incontro per errore tecnico qualora l’arbitro ammetta lo stesso nel rapporto di gara e se questo abbia avuto un'effettiva influenza sul regolare svolgimento della gara. Circostanze che nel caso di specie coesistono entrambe. Nel mondo del calcio ci sono dei precedenti di gare ripetute per gravi errori tecnici. Ricordiamo in Serie D la partita tra Ostiamare e Team Nuova Florida conclusasi 4-0 e ripetuto a causa dell’ammissione dell’arbitro di un grave errore tecnico, cioè l’annullamento del potenziale gol del pareggio alla squadra in trasferta.

“Chiederemo formalmente alla F.I.G.C. la ripetizione della partita. A tutela del regolare svolgimento della competizione sportiva (il Milan è infatti in lotta per lo Scudetto, e un errore di questo tipo comporta un enorme danno) e dei tifosi, i quali hanno diritto ad assistere ad uno spettacolo sportivo esente da errori tecnici", ha concluso Donzelli. Milan, un centrocampista 'last minute'? Le ultime news di calciomercato >>>

