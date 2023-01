Milan-Sassuolo 2-5 al 90′: Diavolo, adesso è crisi profonda | Serie A News

Dopo il primo tempo concluso sul risultato di 1-3 , il Milan peggio di così non poteva terminare questa partita. La squadra di Stefano Pioli ottiene un'altra sconfitta, molto pesante, contro il Sassuolo che ha annientato i rossoneri vincendo 2-5. E nel secondo tempo si sono visti gli errori presentati nelle precedenti partite. Pronti, via e il Milan subisce un altro gol. Al 47esimo, Calabria si fa sorprendere facilmente da Laurienté che gli passa alle spalle. Il capitano rossonero stende l'attaccante in area di rigore e l'arbitro assegna giustamente il rigore. Penalty che viene realizzato dallo stesso Laurienté. Al 53esimo il Milan trova il gol con Rebic, ma il Var lo annulla per una posizione di fuorigioco del croato. C'è da dire, però, che il passaggio viene effettuato da un giocatore del Sassuolo, quindi è una rete che non dovrebbe essere annullata.

Al 56esimo occasione per il Milan, con Saelemaekers che impegna dalla distanza Consigli. Quattro minuti più tardi scoppia una lite in mezzo al campo. Tanti i calciatori coinvolti, tra cui Krunic e Berardi, quest'ultimo fischiatissimo dai tifosi rossoneri a causa di varie perdite di tempo. La partita si spegne un po', con il Milan visibilmente affranto. Al 79esimo le forze fresche di Dionisi ripagano. E ripaga soprattutto Henrique che segna il gol del 5-1, capitalizzando un altro assist di Berardi. Un minuto dopo, i rossoneri trovano il gol del 2-5. Uno strepitoso gol, in realtà, di Origi. Defilato a sinistra dal limite dell'area, il belga insacca la sfera sul palo più lontano. Un tiro imprendibile per Consigli, ma è un gol che non fa male al Sassuolo perché espugna San Siro e torna a vincere dopo due pareggi e sei sconfitte. Per il Milan, invece, è crisi profonda. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>