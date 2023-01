Milan-Sassuolo, 1-3 al 45′: rossoneri disordinati e disattenti fin qui | News

Primo tempo ricco di emozioni, anche se a gioire, fino a questo momento, sono gli ospiti. Finisce 1-3 la prima frazione di gioco in favore del Sassuolo , anche se è il Milan a partire forte. Tanto che al nono minuto di gioco trova la rete del vantaggio con Giroud , il quale insacca il pallone in rete su assist di Theo . Dopo una revisione al Var, però, l'arbitro Giua annulla la rete dei rossoneri. Si rimane sullo 0-0, con il Sassuolo che calcia per la prima volta in porta al 17esimo con Berardi : attento Tatarusanu che para. Ma un minuto dopo è la squadra di Dionisi a trovare il gol del vantaggio. Scatenato Berardi sulla destra che salta Gabbia , l'esterno neroverde mette un pallone rasoterra al centro dell'area di rigore dove si fionda Defrel che, indisturbato, insacca a porta vuota. Milan sotto chock, tanto che va sotto di due gol al 24esimo.

Grande azione tra Berardi e Frattesi, con quest'ultimo che salta Gabbia e spara un siluro sul primo palo. Tatarusanu poteva fare meglio, ma il tiro era molto forte. Nemmeno il tempo di gioire per il Sassuolo che la paura incombe quando, un minuto dopo, Giroud sfrutta un cross di Calabria dalla destra e insacca il pallone in rete di testa. Gran gol del francese, il primo in questo 2023. Adesso la squadra di Pioli vede la rimonta possibile, ma cinque minuti più tardi ci pensa Berardi a ridimensionare i rossoneri. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Traoré, Berardi segna il gol del 3-1 con un preciso colpo di testa. Giroud lo perde in marcatura e l'attaccante calabrese ha colpito. Milan che prova a creare qualche potenziale occasione da gol, ma Consigli non corre nessun pericolo particolare fino alla fine del primo tempo. I rossoneri, nella seconda frazione di gioco, dovranno sicuramente alzare i giri del motore, magari facendo entrare Leao al posto di un confuso e disordinato Rebic.