Milan-Sampdoria, infortunio alla coscia per Albin Ekdal | News

Albin Ekdal, giocatore della Sampdoria, si è infortunato nella gara tra Kosovo e Svezia: in dubbio la sua presenza contro il Milan

Ekdal in dubbio per Milan-Sampdoria

Albin Ekdal, con ogni probabilità, non sarà a disposizione di Ranieri per la gara di sabato tra Milan e Sampdoria. Uscito dopo cinque minuti dal suo ingresso in campo nella gara tra Svezia e Georgia, l'assistente del ct svedese ha annunciato che ha subito un infortunio alla coscia. "Albin ha subito un infortunio alla coscia, farà un esame e poi tornerà subito alla Samp. Non contiamo più su di lui in questa sessione", queste le parole di Peter Wettergren.A proposito intanto di calciomercato: è sfida con Juve e Napoli per un talento classe 2002.