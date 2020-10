Milan-Roma 3-3: Leao MVP del match di San Siro | Serie A News

Milan-Roma 3-3: Leao uomo partita per i rossoneri

MILAN-ROMA ULTIME NEWS (fonte: acmilan.com) – Non ha segnato ma ha fatto segnare, facendo le cose più belle nei gol di Zlatan Ibrahimović (1-0) ed Alexis Saelemaekers (2-1). Due assist, uno nel primo tempo con una meravigliosa palla in profondità e uno nella ripresa dopo una strepitosa progressione, che hanno permesso a Rafael Leao di vincere il premio di migliore in campo di Milan-Roma. I tifosi rossoneri hanno votato l’attaccante portoghese con più del 50% delle preferenze, davanti a Ibrahimović (33%), Simon Kjær (9%) e Saelemaekers (6%).

Nel 3-3 di San Siro, Leao ha giocato 72 minuti per poi essere sostituito da Samu Castillejo. In campo, il giovane numero 17 ha mostrato lampi di grande calcio, collezionando 2 occasioni create (inclusi gli assist), 3 dribbling positivi (il 100%), e lavorando anche sporco grazie alle 5 palle recuperate e ai 3 falli subiti. Un’ottima prestazione per quello che rimane sempre una risorsa preziosa, spesso essenziale, per la squadra. Nel post-partita sono arrivati anche i meritati complimenti di mister Stefano Pioli. Bravo Rafa! GOL E HIGHLIGHTS DI MILAN-ROMA A SAN SIRO >>>