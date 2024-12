Milan-Roma 1-1 (90′): Fonseca esonerato? Finisce tra i fischi di San Siro

49' brutta palla persa di Bennacer, Pellegrini porta palla e serve Dovbyk. Attento Maignan che chiude il primo palo. Partita sempre molto aperta a tutte le soluzioni. 52' calcio d'angolo del Milan, la palla schizza in area, ma Fofana non trova la porta da ottima posizione. Pressing asfissiante del Milan che non trova il tiro decisivo. Ancora una volta ottimo atteggiamento dei rossoneri, ma manca il colpo finale.

54' ci prova subito Bennacer con un ottimo tiro dalla distanza, bene Svilar in angolo. Roma in netta difficoltà con San Siro che spinge il Milan. 56' ci prova anche Chukwueze da fuori, bene ancora Svilar in corner. Milan che meriterebbe tantissimo il gol del vantaggio. Chukwueze fermo a terra per quello che sembra un infortunio muscolare anche abbastanza grave dalla reazione dello stesso giocatore. Al suo posto dentro Tammy Abraham.

64' Milan dominante nella ripresa, ma che non riesce a concretizzare la mole di gioco creata. 70' il Milan non trova la via della rete, che sarebbe meritata per il secondo tempo giocato dai ragazzi di Fonseca. Partita che si sta incendiando con tanti falli e interruzioni continue. La Roma fa tantissima fatica contro la pressione del Milan, ma i rossoneri non trovano la porta.

10 minuti al termine, il Milan continua a provarci senza successo. Roma vicino al gol beffa con El Shaarawy, grande parata di Maignan. 5 minuti più recupero per Camarda. Quattro minuti di recupero. Finisce 1-1 e il Diavolo non sfrutta la possibilità di accorciare sul quarto posto. Cori di San Siro ancora contro Cardinale: "Devi vendere vattene". Fonseca saluta i rossoneri? Sembrerebbe pronto Conceicao.