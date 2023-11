Il Milan riparte. Ecco il report della vittoria sulla Fiorentina

LA CRONACA — Rossoneri in campo senza Giroud e Leão contemporaneamente per la prima volta da dicembre 2021, l'attacco è guidato dall'ex Luka Jović, con Pulisic e Chukwueze. I primi 20' non offrono spettacolo, ma è Pulisic al 23' a scaldare il pubblico di San Siro con un destro da posizione centrale che costringe Terracciano a una grande parata. Il Milan ingrana e al 30' Tijj imbuca per Calabria, che calcia anziché crossare ma viene fermato dal portiere viola. La Fiorentina si vede al 40' con un sinistro di González che esce di poco, ma il finale della prima frazione è tutto nostro. Al 44' Terracciano è ancora protagonista salvando sulla riga il colpo di testa di Pobega, mentre al 45' Jović lancia Theo che viene steso da Parisi, calcio di rigore indiscutibile. Sul dischetto lo stesso Hernández non sbaglia e sigla il gol del vantaggio dagli undici metri.

Dopo 4' della ripresa Theo crossa bene per Chukwu che di testa impegna di nuovo il portiere ospite. Sul ribaltamento di fronte Maignan è provvidenziale in uscita su Beltrán. Si innesca una fase in cui le squadre sono molto sfilacciate ma nessuna delle due riesce ad approfittare degli spazi. La Fiorentina si riaffaccia con un altro sinistro largo di Nico e con una punizione di Biraghi respinta dalla barriera. Ancora il 10 ospite crea pericolo al 62', quando un suo cross deviato dal fondo scheggia il palo. Occasionissima per il raddoppio al 75' sul piede di Jović che però calcia addosso a Terracciano. Toscani vicini al pareggio al 90' con un mancino a giro di Lopez che esce davvero di poco. Parata esagerata di Maignan in pieno recupero su Mandragora, Mike si immola e da due passi salva il risultato. Finisce così, 1-0 Milan!

IL TABELLINO — MILAN-FIORENTINA 1-0

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (47'st Florenzi), Thiaw, Tomori, Hernández; Musah (39'st Krunić), Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jović (38'st Camarda), Pulisic (16'st Loftus-Cheek). A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Simić; Adli, Romero; Traorè. All.: Pioli.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Martínez Quarta, Milenković, Biraghi; Arthur (1'st Lopez), Duncan (36'st Mandragora); González, Bonaventura (43'st Kouamé), Sottil (36'st Ikonè); Beltrán (25'st Nzola). A disp.: Christensen, Martinelli; Comuzzo, Mina, Pierozzi; Amatucci, Barák, Infantino; Brekalo. All.: Italiano.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Gol: 45+2' rig. Hernández (M)

Ammoniti: 12' Arthur (F), 11'st Tomori (M), 32'st Pioli (M). LEGGI ANCHE: Camarda è storia! E i social reagiscono al record del giovane del Milan

