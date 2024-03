Milan, Pulisic antisportivo? Lazio, ti ricordi del gol di Felipe Anderson?

Lazio-Milan, una partita che sta facendo tanto, tanto discutere. Il tutto inizia con il rosso ai danni di Pellegrini. Il difensore della Lazio, appena ammonito, si addormenta sulla pressione di Pulisic, si ferma per permettere le cure a un suo compagno ma non fa uscire il pallone. L'esterno del Milan lo recupera, Pellegrini lo ferma e si becca il secondo giallo. Dal punto di vista regolamentare, Di Bello avrebbe dovuto fermare il gioco perché Castellanos era stato colpito nella zona della testa. Andando avanti, il Milan non si doveva fermare per forza: il secondo giallo poi è inevitabile. Pulisic è stato etichettato come antisportivo.