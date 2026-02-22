Milan-Parma, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano , la sfida Milan-Parma , valide per la 26^ giornata della Serie A 2025-2026 . Il pubblico rossonero, sulla scia dell'ottima stagione del Diavolo, ha fornito una gran bella risposta. Ma come d'altronde fa sempre quando in campo scendono gli undici ragazzi con la maglia rossonera, peraltro quest'oggi con una nuova maglia presentata a sorpresa nel pre gara.

Milan-Parma, dati e numeri sugli spettatori allo stadio

I tifosi del Milan, infatti, hanno riempito l'impianto sportivo meneghino per sostenere i propri beniamini, allenati da quest'anno da Massimiliano Allegri e in lotta per lo Scudetto con l'Inter, in occasione della partita contro il Parma di Carlos Cuesta, squadra che sta cercando di ottenere dei punti salvezza per rimanere nella massima serie calcistica italiana. Ma quante persone sono accorse per tifare il loro amato Milan?