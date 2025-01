Milan-Parma 1-1 (45′): un brutto primo tempo e un rigore solare negato

I ducali iniziano bene il match, tengono alto il baricentro e costringono il Milan ad un giro-palla lento e inizialmente molto prevedibile. La prima vera chance per i rossoneri arriva all'11', quando, sul cross dalla sinistra di Christian Pulisic, è Matteo Gabbia che - tutto solo al centro dell'area di rigore ospite - liscia il pallone. Sbagliando, di fatto, un penalty in movimento. Peccato!

Il Milan alza un po' il ritmo intorno al 20', quando, sugli sviluppi di un'azione ben orchestrata a sinistra tra Rafael Leão e Theo Hernández, il portoghese va giù in area di rigore per una spinta subita da dietro da parte di Hernani. Spinta plateale e volontaria, l'arbitro Rosario Abisso della Sezione A.I.A. di Palermo non interviene e, in sala V.A.R., lasciano la decisione del campo. Rimangono forti dubbi.

Il Diavolo assalta la porta difesa da Zion Suzuki, poi, al 22', con un tentativo di Tijjani Reijnders prima, Pulisic poi e, infine, Leão. La conclusione finale del numero 10 milanista, però, termina di molto alta sulla traversa. Il Parma, però, va in vantaggio due minuti dopo e, tutto sommato, è un parziale meritato. Contropiede ospite, Theo lascia troppo spazio a Matteo Cancellieri, che, in gol anche all'andata, con un sinistro a giro da fuori area trafigge Maignan nell'angolo in basso alla sua destra.

Il Milan reagisce e, tra il 25' e il 28', va due volte vicino al gol con Álvaro Morata. La prima volta si oppone Suzuki; la seconda volta lo spagnolo va in gol, ma l'arbitro annulla per giusta posizione di fuorigioco. Calcio di rigore per il Milan al 35', quando Suzuki, sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il Diavolo, spinge via Pavlović in area piccola. Dopo il 'silent check' del V.A.R. confermato il penalty per i rossoneri.

Dal dischetto, al 38', si presenta Pulisic: Suzuki si tuffa sulla sua destra, intuisce, ma non para. Pareggio del Milan! Duplice brutta botta, però, per il Milan tra il 42' e il 43'. Prima Reijnders, a tu per tu con Suzuki, non riesce a portare avanti i rossoneri (ottima parata del portiere giapponese). Quindi, l'arbitro Abisso ammonisce Youssouf Fofana per un fallo tattico a metà campo. Diffidato, salterà per squalifica il derby della prossima settimana.

L'arbitro assegna un minuto di recupero, nel quale, di fatto, non succede nulla. Milan-Parma 1-1 al 45': primo tempo francamente brutto per il Diavolo che, se vorrà vincere, dovrà fare sicuramente tanto, ma tanto in più. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE del secondo tempo di Milan-Parma da 'San Siro' >>>