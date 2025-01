Milan-Parma, Fofana ammonito: salta il derby contro l’Inter

Nella giornata di oggi 26 gennaio, alle ore 12:30, lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano sarà teatro del match tra il Milan di Sérgio Conceicao e il Parma di Fabio Pecchia, valido per la 22^ giornata della Serie A 2024/2025. I rossoneri hanno in mano la possibilità di trovare la continuità in campionato dopo la vittoria in Champions League contro il Girona. Sul finire del primo tempo, Youssof Fofana cerca di recuperare il pallone, ma si scontra con Mihaila, che era in ripartenza con campo avanti a sé. Contatto lievi, ma fallo giusto. Ammonizione corretta da parte di Abisso. Giallo pesante per Fofana che era diffidato e salterà il derby contro l'Inter della prossima settimana. LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Parma in diretta tv o streaming >>>