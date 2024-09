Milan, dalle nazionali giocatori spremuti: ecco i minutaggi

Per le sfide di Nations League in Europa e di qualificazione ai Mondiali o ai tornei continentali nelle altre zone del mondo, Fonseca ha dovuto rinunciare a molti giocatori, anche importanti. Come riporta Transfermarkt, sono ben 1.689 i minuti giocati dai giocatori del Milan in questa settimana di nazionali, primo posto assoluto in Serie A. Questo nonostante non sia partita con la Spagna Alvaro Morata, che sta recuperando dalla lesione muscolare. Per le gare sono partiti i vari Leao, Theo Hernandez, Maignan, Reijnders, Fofana, Pavlovic e non solo. Per questo è naturale che la squadra di Fonseca sia stata 'spremuta' molto durante questa sosta. Non benissimo visto il tour de force che aspetta i rossoneri da sabato in poi (Venezia, Liverpool e Inter). A seguire c'è la Roma, con 1.513 minuti giocati dai propri calciatori, terza l’Inter con 1.485, davanti al Napoli con 1.374 minuti. Juventus lontana dalle altre 'big' italiane: solo undicesima con 821 minuti. LEGGI ANCHE: Milan, Reijnders: messaggi chiari. Deve giocare vicino alla porta: Fonseca che fai?