Milan-Napoli 0-2, il tabellino

Un primo tempo che parte malissimo per il Milan. Errore della difesa e gol del Napoli con Lukaku troppo facile. Dopo dieci minuti i rossoneri si scuotono e chiudono il Napoli per 30 minuti. Tante occasioni, ma nessun gol. Kvaratskhelia gela Maignan sul finire dei primi 45 minuti. Nel secondo tempo Morata trova il gol del 1-2: rete annullata per fuorigioco. Poi i rossoneri fanno molto fatica a creare contro il Napoli schierato molto bene dietro la linea del pallone. Finisce 0-2 per il Napoli.