Milan-Napoli è big match di Serie A che andrà in scena questa sera. Per i rossoneri, il gol di un italiano manca da 5 anni.

Il Milan, stasera alle ore 20:45, ospiterà il Napoli primo in classifica in occasione della decima giornata di campionato, unico turno infrasettimanale della Serie A 2024/25. Se in precedenza abbiamo scritto di un Diavolo francese, non so può dir la stessa cosa sul fronte italiano.