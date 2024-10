Milan-Napoli, San Siro risponde presente: il dato sugli spettatori | PM News

San Siro risponde presente in vista di Milan-Napoli: ecco il dato sugli spettatori previsti per la 10^ giornata di Serie A

Nella giornata di domani, martedì 29 ottobre, il Milan scenderà in campo allo stadio San Siro, alle ore 20:45, per affrontare il Napoli, in occasione della 10^ giornata del campionato di Serie A 2024/2025. I rossoneri, nel corso dell'ultimo turno, non hanno giocato dal momento in cui c'è stata la decisione da parte del sindaco Matteo Lepore, poi avallata dall'Assemblea della Lega Serie A, di rinviare l'incontro. La motivazione sarebbe l'impossibilità da parte di una grande fetta delle tifoseria rossoblù e non solo di raggiungere il Renato Dall'Ara. Questo perché alcune vie principali, anche a causa dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, sono di fatto inagibili.