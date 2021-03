Milan-Napoli, i convocati di Pioli tra ritorni e assenze dell’ultima ora

Milan-Napoli, l’elenco dei convocati di Pioli

Stefano Pioli (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA), tecnico rossonero, ha diramato da pochi minuti la lista dei convocati per Milan-Napoli. La gara, come noto, è in programma alle ore 20:45 di questa sera, domenica 14 marzo, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di San Siro, Milano e sarà valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021.

Il Milan di Pioli arriva all’appuntamento momentaneamente da secondo in classifica, con 56 punti, frutto di 17 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte in 26 giornate. Il Napoli dell’ex rossonero Gennaro Gattuso, invece, è al sesto posto, con 47 punti, frutto di 15 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte in 25 gare fin qui disputate in questo torneo.

Milan-Napoli, che sarà diretta dall’arbitro Fabrizio Pasqua di Tivoli (RM), si è giocata l’ultima volta il 23 novembre 2019 e, all’epoca, è terminata 1-1. Vantaggio degli ospiti, al 24′, con un colpo di testa dell’attaccante messicano Hirving Lozano da distanza ravvicinata; pareggio, poi, del Milan appena cinque minuti più tardi, al 29′, con un gran destro di Giacomo Bonaventura sotto la traversa.

I rossoneri si presentano alla partita senza Ismaël Bennacer, Daniel Maldini, Mario Mandžukić e Zlatan Ibrahimović, infortunati. C’era attesa, però, per capire chi tra Davide Calabria, Alessio Romagnoli, Theo Hernández, Hakan Çalhanoğlu ed Ante Rebić sarebbe potuto finire tra i convocati di Pioli per Milan-Napoli. Leggiamo, dunque, insieme l’elenco dei calciatori a disposizione del tecnico rossonero per il match contro la squadra di Gattuso.

Milan-Napoli, i convocati di Pioli per il match di ‘San Siro’

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Dalot, Gabbia, Theo Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori;

CENTROCAMPISTI: Çalhanoğlu, Castillejo, Brahim Díaz, Hauge, Kessié, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali;

ATTACCANTI: R. Leão, Rebić.

