Pasqua arbitra Milan-Napoli

Fabrizio Pasqua arbitrerà Milan–Napoli, partita valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Il match si giocherà domenica sera, alle ore 20:45, a San Siro. Ecco la sua squadra: gli assistenti saranno Costanzo e Vecchi, mentre gli addetti al VAR Mazzoleni e Paganessi. Il quarto uomo infine sarà La Penna. Non solo Milan-Napoli, ma anche calciomercato: è sfida ai big club per un centrocampista.