Calciomercato Milan – Colpo dal Liverpool. Tanti i club interessati | News

Le novità sul calciomercato del Milan: occasione in mediana

Domani si gioca contro il Manchester United, ma il Milan pensa anche al calciomercato. L’obiettivo di Paolo Maldini e Frederic Massara è quello di dare Stefano Pioli una squadra molto competitiva nella prossima stagione, considerando il possibile ritorno in Champions dopo tanti anni. A tal proposito si valutano anche delle opportunità low cost, visto che il mercato sarà inevitabilmente influenzato dalla pandemia.

Uno dei nomi seguiti dal Milan è quello di Georginio Wijnaldum. Centrocampista olandese del Liverpool, ha un contratto in scadenza a giugno e dunque rappresenta una grande opportunità per diversi club. Sul giocatore, però. non ci sono solo Maldini e Massara, ma anche Barcellona, Juventus e Inter. Secondo quanto viene riferito da SportItalia, i nerazzurri sarebbero in questo momento in pole position. Antonio Conte avrebbe chiesto l’ex Psv per l’anno prossimo e Marotta sarebbe pronto ad accontentarlo, anche se non dimentichiamo i problemi societari del club nerazzurro.

Wijnaldum tra l’altro ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro riportate dal Mundo Deportivo: “Futuro? Non ci sono novità – dice l’olandese -. Tutto quello che posso dire è che sono molto contento del club, della squadra, dello ‘staff’ e dei tifosi. Non è che io sia infelice, ma non è così facile, come tutto il mondo pensa, prendere una decisione sul proprio futuro. Devi pensare a tutto e poi negoziare con i club, ci vuole tempo”. Vedremo quale sarà alla fine la decisione di Wijnaldum, ma potrebbe profilarsi un nuovo derby di mercato tra Milan e Inter. Intanto oggi è tempo di Manchester United-Milan, ecco la nostra esclusiva con i segreti della squadra inglese.