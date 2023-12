Milan-Monza, il dato finale su spettatori e incasso | Serie A News

Che sia Serie A o Champions League, per il pubblico rossonero non fa alcuna differenza. E, come al solito, non delude mai. Anche questa, in occasione della 16^ giornata della Serie A 2023-2024. Una partita importante, questo Milan-Monza per il Diavolo, perché arriva a pochi giorni di distanza dall'eliminazione dalla Champions e dalla 'retrocessione' dei rossoneri ai playoff di Europa League. Ma è decisivo far sentire, sempre, il proprio apporto alla squadra.