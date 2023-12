Milan-Monza, Pioli: “Visti sempre con diffidenza. Sugli infortuni…”

Su Simic: "Avrebbe giocato oggi per fare rifiatare Kjaer. Poi ho visto che Pobega aveva qualche problema. Ha giocato bene aldidà del gol, non era facile. Dopo il gol gli ho detto di stare attento alla partita. Il club sta facendo benissimo nel settore giovanile. Devono fare bene e crescere, dare tutto per non avere rimpianti. Dobbiamo avere pazienza, sono ragazzi giovani. La prima volta che giocava a tre, doveva aiutare più Florenzi".

Sul modulo a tre: "Avevamo due possibilità, vogliamo lavorare in parità. L'ho fatto per tutelare Kjaer e Florenzi, che non stavamo al massimo. Pobega può fare il difensore".

Sulla negatività intorno al Milan: "Da quando sono qui siamo sempre stati visti con differenza, anche quando sono arrivati grandi risultati. La negatività non è mai arrivata a Milanello. Abbiamo un potenziale enorme, normale che ci siano critiche. L'importante è che si continui a lavorare con fiducia, non è mai venuta a meno".

Sugli infortuni di Okafor e Pobega: "Si gioca troppo, si rientra tardi e si riposa poco. Anche il Newcastle ha avuto problemi. Mi auguro che siano cose poco gravi: botta all'anca per Pobega e affaticamento per Okafor".

Sull'Europa League: "Sappiamo che maglia indossiamo e vogliamo vincere. Tra il dire e il fare ce ne passa. Non vedranno l'ora di incontrarci. Affrontiamo una partita alla volta, dobbiamo mantenere il livello alto. Pensiamo a giocare bene".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.