Milan-Monza, centrocampo al completo. La chiave in mediana

Con il pieno recupero di Ismaël Bennacer - in corsa per una possibile maglia da titolare - il Milan può fare affidamento su un centrocampo al completo e su valide alternative al trio prescelto nelle ultime uscite, quello formato da Loftus-Cheek, Reijnders e Musah. Oltre all'algerino ci sono anche Adli e Pobega, protagonista da subentrato a Newcastle, pronti a dire la loro in caso di chiamata in causa per un undici che potrebbe tornare ad adottare un vestito più da squadra palleggiatrice e, allo stesso tempo, insidiosa in verticale: un abito di diverse ottime prestazioni negli ultimi anni.