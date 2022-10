Milan-Monza 4-1 al 90′: Brahim super, che gol Origi e Leao | Serie A News

Milan-Monza 4-1: il racconto del secondo tempo di 'San Siro'

Dopo che la prima frazione di gioco è finita 2-0 per il Milan, grazie alla doppietta (16' e 41') di uno scatenato Brahim Díaz, la ripresa inizia ancora con l'andaluso sugli scudi. Al 48' palla filtrante per Ante Rebić: il croato, in area di rigore, conclude di destro a tu per tu con Michele Di Gregorio che, però, vince il duello con l'attaccante rossonero.