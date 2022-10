Milan-Monza 2-0 al 45′: Brahim Díaz devastante | Serie A News

Terminato il primo tempo di Milan-Monza, partita dell'11^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco il racconto dei primi 45' di gioco

Daniele Triolo

È terminato da pochi istanti il primo tempo di Milan-Monza, partita dell'11^ giornata della Serie A 2022-2023 in svolgimento a 'San Siro'. Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco dei rossoneri di mister Stefano Pioli.

Milan-Monza 2-0, il racconto del primo tempo — Prime fasi del match di studio. Di fatto, non accade nulla per un quarto d'ora. Non appena, però, la partita decolla si stappa e lo fa grazie ad una prodezza di Brahim Díaz. Il fantasista andaluso, infatti, riceve palla a centrocampo direttamente da Ciprian Tătărușanu: stoppa la sfera, si gira e si fa 50 metri palla al piede in velocità verso la porta del Monza.

Il numero 10 del Milan arriva a tu per tu con Michele Di Gregorio, portiere ospite, e lo infila con un colpo da biliardo, di sinistro, nell'angolo laddove l'estremo difensore brianzolo non può arrivare. Diavolo in vantaggio e vicino al secondo gol al 22', quando Divock Origi (alla sua prima da titolare in rossonero), si gira e tira in area di rigore biancorossa: bravo Di Gregorio ad opporsi.

Il Monza, però, reagisce e crea due palle-gol clamorose in 5'. Al 24' è l'ex interista Stefano Sensi a tentare la botta mancina da fuori area: bravo, però, Tătărușanu che vola e smanaccia via la sfera. Al 27', se possibile, l'occasione da rete per la squadra di Raffaele Palladino è ancora più ghiotta. Cross, dalla destra, di Patrick Ciurria che termina, preciso preciso, sulla testa di Carlos Augusto, proteso a volo d'angelo - indisturbato - nel cuore dell'area del Milan.

Sul colpo di testa a botta sicura del brasiliano, però, Tătărușanu effettua, d'istinto, davvero una gran parata. Al 33', su suggerimento di Sergiño Dest, sceso in proiezione offensiva, ci prova, poi, Origi. Il centravanti belga si prepara bene alla conclusione, scocca il tiro di sinistro ma lambisce soltanto l'esterno della rete. Peccato.

Al 41', però, il Milan perviene al raddoppio. Origi prende palla e si invola sulla destra; non appena vede Brahim Díaz, gli cede la sfera. L'andaluso controlla in area di rigore del Monza, si gira, si porta il pallone sul destro e scarica un diagonale nell'angolo in basso più lontano, imparabile per Di Gregorio. Il primo tempo termina qui, senza recupero, Milan-Monza 2-0. Diavolo non brillante, ma cinico e spietato. Segui qui il LIVE testuale della sfida tra i rossoneri e i biancorossi >>>