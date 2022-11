Milan, Leao è il calciatore più prezioso della Serie A | News

Rafael Leao è il calciatore più prezioso del campionato di Serie A. E' questo quanto riferiscono i colleghi di 'transfermarkt', secondo cui l'attaccante del Milan è attualmente il leader della classifica dei valori di mercato. Il portoghese fa registrare una crescita di 15 milioni di euro per un totale di 85 (record personale), superando in questo modo Dusan Vlahovic (80 Mio. €), in leggero calo. Se Leao tira il gruppo di Pioli, Kalulu regge il ritmo di corsa imposto dal compagno di squadra. Apprezzabile i costanti miglioramenti del francese (+7 Mio. €), nel ruolo, in termini di aumento di valore di mercato, secondo solo a Kim e Scalvini (+10 Mio. €). La laurea in Bocconi, il Master ad Harvard e il Milan: ecco chi è Furlani.