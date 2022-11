Milan, Leao bestia nera dello Spezia: tre reti segnate contro gli spezzini

Secondo quanto riferisce il Milan sul proprio sito ufficiale, quando Rafa vede lo Spezia è in grado di esaltarsi: la formazione ligure è la vittima preferita in Serie A per il portoghese, che ha già segnato tre reti contro i liguri, inclusa la prima delle due doppiette realizzate nella competizione (4 ottobre 2020 al Meazza). In questa Serie A, sono già cinque i gol e quattro gli assist per Leao, solo Kvaratskhelia (11) e Milinković-Savić (10) hanno preso parte a più reti di lui finora. Guardiola usa l'ironia: "Sono così geloso di Haaland! Ibra mi conosce"